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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الخاصة ببرنامج بإحدى القنوات الفضائية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».. متضمناً مقطع فيديو تحت عنوان (هدم منزل بالقوة من قبل مجموعة من البلطجية «أولاد سعيد منسى»).. موضحاً أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء :«وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن مقطع الفيديو المشار إليه لقيام أحد الأشخاص (عامل – مقيم بمركز رشيد) بهدم منزل آل إليه وآخرين من أقاربه من بينهم (ربة منزل ) عن طريق الميراث بالاستعانة بعدد من العمال والمعدات، وسابقة تضرر الأخيرة من المذكور زاعمةً قيامه بالاستيلاء على حصتها من المنزل «نصيبها من الميراث» وتحرير محضر بالواقعة.

واضافت: «وقد تم استدعاء القائم بأعمال الهدم، وبمواجهته أقر بقيامه بذلك بناء على رخصة هدم للمنزل المشار إليه صادرة لصالحه من الجهات المختصة، كما أضاف بشراء حصص وأنصبة جميع الورثة بالمنزل ومن بينهم السيدة المذكورة، ورجح قيامها بإرسال المقطع بقصد الإضرار به والنيل منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».