إصابة 4 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف .

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقي إخطارا من الرائد أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف يفيد بنشوب مشاجرة، وتبين إصابة كلا من وحيد عبدالفتاح محمد 58 سنة فلاح مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ونجليه محمد 32 سنة فلاح باشتباه كسر بالزراع الأيمن وإسلام 20 سنة مصاب باشتباه بكسر بالساق الأيسر ورضا جمعة محمد ٥٠ سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمين قرية حاجر بني سليمان .

تم نقل المصابين بمسنشفي بني سويف الجامعي وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة وإحيل إلى نيابة مركز بني سويف للتحقيق في الواقعة .