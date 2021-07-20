السودان يؤكد تمسكه بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

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جدّد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، موقف السودان الداعي إلى الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وملئه بما يتماشى والقانون الدولي.

وقال حمدوك في خطابه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية وانه ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية إلا ان السودان يظل متمسكًا بالوصول إلى اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني «إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي وسوف لن نألو جهداً في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان».