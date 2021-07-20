مجموعة قنوات سي بي سي .. تردد قناة CBC العامة ودراما وسفرة واكسترا

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ارتفع البحث خلال إجازة عيد الأضحي المبارك على موقع جوجل عن تردد مجموعة قنوات سي بي سي الجديد 2021 والتى تبث برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات، وارتفع البحث عن طريقة ضبط تردد قناة CBC العامة، وأيضًا تردد سي بي سي دراما - CBC DRAMA وكذلك تردد سي بي سي دراما 2 - CBC DRAMA 2، بالإضافة إلي تردد سي بي سي سفرة – Sofra ، وكذلك ا تردد قناة سي بي سي اكسترا - CBC EXTRA.
طريقة ضبط القمر الصناعي نايل سات عام 2021
تستطيع ضبط الرسيفر على القمر الصناعي نايل سات من الريموت كنترول كالآتي:
ابدأ بالضغط على زر القائمة Menu >
خيارات / Options >
تثبيت / Installation >
تثبيت يدوي / Manual Installation >
اسم القمر Nilesat/ Arabsat .
ثم من قائمة الأقمار Sat Menu >
ادخل التردد >
اختار رأسي V أو أفقي H >
اختار معدل الترميز 27500 >
اضغط Ok >
انتظر نهاية البحث >
حفظ / Save.
ضبط تردد قناة CBC sofra - سي بي سي سفرة
- تردد 11390
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: H افقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- الاسم على الرسيفر cbc sofra
ضبط تردد قناة سي بي سي - CBC
- تردد 11785
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي V
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
ضبط تردد قناة CBC EXTRA - سي بي سي اكسترا
- تردد 11390
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: H افقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- الاسم على الرسيفر cbc Extra .
ضبط تردد قناة CBC drama - سي بي سي دراما
- تردد 11785
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- الاسم على الرسيفر cbc drama
ضبط تردد قناة CBC drama 2 - سي بي سي دراما 2
- تردد 11488
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- الاسم على الرسيفر cbc drama+2
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