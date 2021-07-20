الداخلية : الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحي وثورة يوليو

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أفرجت وزارة الداخلية عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحي وثورة يوليو، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بــ (عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو).

وقالت الوزارة في بيان : «فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2075) نزيلا».

وأضافت: «يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء».