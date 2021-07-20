حقيقة ارتباط حسن شاكوش ومي حلمي

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أثار فيديو ظهور الفنان حسن شاكوش والإعلامية مي حلمي تساولات عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما ممسكين بأيدي بعضهما البعض، أثناء وجودهما بأحد المطاعم الشهيرة، بعد أيام قليلة من إعلان مي حلمي ارتباطها، عقب انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد.

وانتشر الفيديو بعد إعلان الإعلامية مي حلمي عن قصة حُب جديدة تعيشها، إذ أعلنت منذ أيام عن فرحتها وتلقّت المُباركات من الجمهور، لكنها رفضت الكشف عن اسم حبيبها.

وقالت «حلمي» عبر خاصية «ستوري» بـ«إنستجرام»: «يارب أشوف كل الناس فرحانة أدي.. مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين؟».

وتابعت: «يكفي أني شاركتكم فرحتي من قلبي ولكن اتعلمت (داري على شمعتك تقيد) بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا.. تخيلوا أكتر من 300 رسالة دعاوي بس ليا منكم إن ربنا يعوضني وتخيلوا بقى الدعاوي دي في أيام مفترجة كدة يبقى دا عوض ربنا.. حياة جديدة وحب ناس ودعاوي أمي وأبويا وعيلتي التانية أنتم».

واستكملت: «يرزقكم فرحة زي ما فرحتوني وحسستوني بزغاريطكم أني عملت فرح من غير ما أعمل»، وكانت مي حلمي علّقت على سؤال طُرح عليها خلال برنامج «تفاعلكم» عبر قناة «العربية»، منذ أيام، حول «هل تعيش قصة حب جديدة؟» وردت قائلة «احتمال»، لتعود منذ ساعات تنشر ذلك المقطع من الحلقة وترد بتعليق جديد قائلة: «الاحتمال بقى أكيد».

ونشرت «حلمي» صورة تتشابك يدها في يد رجل يجلس بجوارها أثناء قيادته السيارة، وأخفت أجزاء من الصورة بوسم القلب دون إيضاح كواليس الصورة وهل تعود إليها بالفعل أم لا.

وتسبب كلماتها في ارتباك للمتابعين، واعتقد البعض عودتها إلى طليقها الفنان محمد رشاد، الذي علّق منذ ساعات: «أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية وميسيجات بتتبعتلي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا، فأحب أقولكم بس حاجة لأنكم تهموني، وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى العاقل لا يُلدغ مرتين.. وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء».

وتابع: «كلمتين لكل حد مهم في حياتي أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس، وتاني رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين، ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا، أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء، ياريت يلغوا المتابعة أفضل.. وشكرًا».

