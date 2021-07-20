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أشاد بجهود المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتحقيق أمنياتهم رغم الجائحة

نظم الشاعر السعودي ياسر عبدالمطلوب المحمدي أبياتًا شعرية مهداة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفطهما الله - جزاء الجهود العظيمة التي قدماها لإقامة فريضة الحج في ظروف استثنائية.

وقدم خلال تواجده بمشعر منى شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، منوهًا بالخدمات المتميزة التي قدمتها المملكة والتي رأها رأي العين ووصفها بالمفخرة.

وجاءت الأبيات التي قدمها عبر منبر "سبق" من مشعر منى، وقال في مطلعها بسلامي اللي كلامه ما هو بالزيف ..

سلامي سلام اللي كلامه مهو بالزيف

بدأ قاف بسم الله عزيزٍ ومناني

أنا شاعرٍ حضّر هجوسه بحظ منيف

ولا ينطق الكلمة على غير نيشاني

ألا يا هجوسي حضري حشمة وتشريف

على خيلي كحيله من خيول جداني

وأنا شاعرٍ ما أرضى على ما قفي تسويف

أقول الكلام اللي على خير برهاني

عسى الله يجزي من يقدم وفاه وشيف

مليك العزم والحزم والعز سلماني

وحجاج بيت الله يحجوا بلا تخويف

تكمل مناسكها على خير وإيماني

ضيوف الله الرحمن في عز وهج الصيف

مسهل لهم دربٍ على رش هتاني

يعامل ضيوف الله والكل عنده ضيف

على سم وأبشر والهلا كثر ضيفاني

وأيضًا ولي العهد دونه ذراه وريف

شبيه المعزي والمعزي لها باني