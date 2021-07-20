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منع دخول غير المحصنين للأماكن العامة والخاصة

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الحجاج يستقرون في منى ويرمون جمرة العقبة

رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،...

301268318f.jpgالمشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
81474513ea.jpg10 ذو الحجة 1442 هـ

تجنيد كوادر نسائية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر

جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت،...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة للوافدين خارجها بدون مقابل

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...

icon-byline.pngأبها، الرياض: الوطن
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

حرس الحدود يسهم في خطط الطوارئ بالمشاعر

أكد المتحدث الإعلامي لمديرية حرس الحدود في حج هذا العام، المقدم محمد أحمد الثقفي، لـ«الوطن» أن مشاركة حرس الحدود في حج هذا العام...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

الحجاج يستقرون في منى ويرمون جمرة العقبة

رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

تغريم 77 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج 770 ألفا

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 77 مخالفا لتنظيم الحج وتعليماته، التي تنص على وجوب الحصول...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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