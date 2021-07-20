منع دخول غير المحصنين للأماكن العامة والخاصة
رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،...
جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت،...
السعودية.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة للوافدين خارجها بدون مقابل
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...
أكد المتحدث الإعلامي لمديرية حرس الحدود في حج هذا العام، المقدم محمد أحمد الثقفي، لـ«الوطن» أن مشاركة حرس الحدود في حج هذا العام...
رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،...
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 77 مخالفا لتنظيم الحج وتعليماته، التي تنص على وجوب الحصول...