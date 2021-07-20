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عبر تقنيات البث المباشر.. غرفة عمليّات بـ"أمانة الرياض" لمتابعة سير الأعمال بمسالخ العاصمة

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عبر تقنيات البث المباشر.. غرفة عمليّات بـ"أمانة الرياض" لمتابعة سير الأعمال بمسالخ العاصمة عبر تقنيات البث المباشر.. غرفة عمليّات بـ"أمانة الرياض" لمتابعة سير الأعمال بمسالخ العاصمة
بهدف تحسين تجربة السكّان والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم خلال العيد

عبر تقنيات البث المباشر.. غرفة عمليّات بـ

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى تتابع أداء مواقع خدمات الأضاحي متضمنة أماكن البيع الدائمة والمؤقتة، والمسالخ الثابتة والمتنقلة، بهدف تحسين تجربة السكّان، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم العيد.

وتعتمد غرفة العمليات على تقنيات البث المباشرة من داخل مواقع البيع والمسالخ، ليتم من خلالها متابعة انسيابية الحركة، وسرعة إنجاز الخدمة، وجودة أداء المشغلين، ومراقبة إجراءات فحص الأضاحي من قبل الأطباء في المسالخ، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية للوقاية من المستجد.

وترتبط غرفة العمليات بالمراقبين الميدانيين للتدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، حيث يتم رصد المخالفات فور حدوثها، وتوجيه الفرق الميدانية للتعامل معها بما يضمن سلامة مرتادي مواقع خدمات الأضاحي.

وجهزت الأمانة داخل غرفة العمليات وحدة متخصصة في قياس جودة الأداء، حيث تتولى جمع البيانات من المواقع وتحليلها وتقييم أعمال المشغلين بما يضمن تحسين تجربة السكّان، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة.

وتأتي غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى متكاملة مع الخطوات التي اتخذتها الأمانة بهدف تيسير وصول السكّان إلى مواقع بيع الأضاحي والمسالخ، لتوفير خيارات متعددة وقريبة من المنازل من شأنها أن تسهم في تخفيف الازدحام، وتقليل زمن الانتظار، وتعزيز نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة خلال موسم العيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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