محاولات في الإنتاج الحربي لتجهيز «مدافعه» لمواجهة الأهلي

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يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، لتجهيز معاذ الحناوي، مدافع الفريق لمباراة الأهلي المقبلة.

ويبذل الجهاز الطبي لللانتاج الحربي، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز معاذ الحناوي، لمباراة الأهلي، في ظل معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، التي تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في الجولة الماضية للدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويأمل أحمد كشري، المدير الفني للإنتاج الحربي، في أن يتمكن معاذ الحناوي، من اللحاق بمواجهة الأهلي، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في خط دفاع الفريق.

ويلتقي الإنتاج الحربي مع الأهلي، الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.