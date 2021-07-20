أخبار عاجلة

ارتفاع رصيد المملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء لـ453 جائزة -
منصّة التوظيف بـ"نيوم".. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل -
أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته -
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات -
بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي -
أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر -
رئيس جامعة الأقصر يبحث أعمال الإنشاءات الجارية للكليات الجديدة بمدينة طيبة -
مكتبة الإسكندرية تنظم معرضها الدولي للكتاب من 16 إلى 30 أغسطس -
«صيف بلدنا» يدشن عروضه بمصيف جمصة -
«التموين»: 250 محلا شاركت في الأوكازيون الصيفي باليوم الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

كاف ينشر «ألبوم» احتفالات الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا العاشرة (صور)

Print
كاف ينشر «ألبوم» احتفالات الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا العاشرة (صور) كاف ينشر «ألبوم» احتفالات الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا العاشرة (صور)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ألبوم صور احتفالات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالفوز ببطولة كأس دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة.

وتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء العاشرة عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي على أرض ملعب استاد محمد الخامس بالمغرب.

وكتب الحساب الرسمي لـ كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لحظات من الفرحة الخالصة لنجوم الأهلي .. (ألبوم) الاحتفالات بكأس دوري أبطال إفريقيا العاشرة».

اضغط هنــــا

رحيل كهربا عن الأهلي صيف 2021.. موسيماني يرفض استمرار «الفولت» داخل التتش

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لسه محتاجة دعواتكم».. أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية

«لسه محتاجة دعواتكم».. أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية

أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر

أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر

رئيس جامعة الأقصر يبحث أعمال الإنشاءات الجارية للكليات الجديدة بمدينة طيبة

رئيس جامعة الأقصر يبحث أعمال الإنشاءات الجارية للكليات الجديدة بمدينة طيبة

مكتبة الإسكندرية تنظم معرضها الدولي للكتاب من 16 إلى 30 أغسطس

مكتبة الإسكندرية تنظم معرضها الدولي للكتاب من 16 إلى 30 أغسطس