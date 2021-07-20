كاف ينشر «ألبوم» احتفالات الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا العاشرة (صور)

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نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ألبوم صور احتفالات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالفوز ببطولة كأس دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة.

وتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء العاشرة عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي على أرض ملعب استاد محمد الخامس بالمغرب.

وكتب الحساب الرسمي لـ كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لحظات من الفرحة الخالصة لنجوم الأهلي .. (ألبوم) الاحتفالات بكأس دوري أبطال إفريقيا العاشرة».

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