رحيل كهربا عن الأهلي صيف 2021.. موسيماني يرفض استمرار «الفولت» داخل التتش

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محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، اقترب من الرحيل عن القعلة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية 2021 بعدما خرج من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي خلال المرحلة الماضية سواء في مباريات الدوري المحلي أو بطولة كأس العالم للأندية السابقة أو بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 – 2021 الذي توج بها النادي الأهلي عقب فوزه العريض على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي على أرض معلب ستاد محمد الخامس بالمغرب.

ووفقا لمعلومات "المصري اليوم"، موسيماني، قرر الاستغاء عن كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سواء بنية البيع أو الإعارة، خاصة وأنه الآن يحاول التعاقد مع سفيان رحيمي، لاعب الرجاء المغربي برعاية بدر بانون مدافع النادي الأهلي الحالي والرجاء المغربي السابق.

ويبحث كهربا عن عروض خليجية خلال الفترة المقبلة سواء في الدوري السعودي الذي خاض سابقا تجربة احترافية مع فريق النصر السعودي، أو الدوري الإماراتي الذي يهتم خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع اللاعبين المصرين، أمثال حسين الشحات الذي تألق مع العين الإماراتي سابقا قبل قدومه للنادي الأهلي

أولا- أزمة كهربا مع بيتسو موسيماني عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021، والذي فاز به المارد الأحمر بهدفين لهدف، بفضل قدم جونيور أجايي الذي سجل هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وعلى إثر هذه الأزمة تم إيقاف كهربا وتغريمه 200 ألف جنيه

نشبت أزمة بين كهربا والشناوي بعدما قام الأول بتوجيه ألفاظ نابية للأخير الذي رفض أسلوب جناح اللاعب، مما جعل اللاعبين تتدخل لتهدئة الأمر، الأمر الذي وضع كهربا في أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي

وقع كهربا في أزمة ثالثة مع عمرو السولية خلال اللقاء الأول مع فريق المريخ السوداني مما جعل كهربا مشهود له بالأزمات خاصة وأن اللاعب خلال الفترة الأخيرة لم يلعب كثيرا ولم يضع اسمه في التشكيلة الأساسية للفريق الأهلاوي

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