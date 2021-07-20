صعيد عرفات.. زيادة 220 % لحركة بيانات ضيوف الرحمن

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توافر حلول الاتصالات الحيوية للجهات الحكومية بنسبة 99%

ارتفعت حركة البيانات في يوم عرفة 220 % مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد حجم الحركة الصوتية 350 %، ونقلت تلك الزيادة عبر شبكة الجيل الخامس والرابع بنسب 97 %، كما أظهرت البيانات زيادة عدد عملاء stc على صعيد عرفات الطاهر بنسبة 330 %.

وتأتي هذه الزيادة في العدد والنوعية الخاصة في تقنيات نقل الحركة الصوتية وحركة البيانات عبر التقنيات الأحدث، بالتزامن مع التطوير الذي شهده العام الحالي على شبكة الجيلين الخامس والرابع؛ وذلك لرفع الكفاءة النوعية لتجربة عملاء الشركة في كافة الخدمات التي تقدمها.

على صعيد آخر سجلت حلول شبكة الاتصالات الحيوية "الاتصالات الحرجة" المقدمة من شركة specialized by stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى ٩٩ ٪؜ لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانية، وكذلك التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على توفير التقنيات الحديثة بهذا المجال من خلال غرف التحكم التي تمكّن شركاءنا من إدارة فرق العمل التي تساعد على رفع الكفاءة التشغيلية بموثوقية وأعلى درجات الأمان، إضافة إلى صيانة الشبكات وتوفير التغطيات اللازمة خلال موسم الحج والعمرة لتمكين الشركاء من خدمة ضيوف الرحمن والقائمين عليها.