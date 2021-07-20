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التجديد لـ أستون فيلا يغرى جريليش على حساب الـ«سيتى»

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التجديد لـ أستون فيلا يغرى جريليش على حساب الـ«سيتى» التجديد لـ أستون فيلا يغرى جريليش على حساب الـ«سيتى»

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بدأ جاك جريليش، متوسط ميدان أستون فيلا، إعادة التفكير في الانتقال إلى مانشستر سيتى مقابل 100 مليون جنيه إسترلينى. ويعد جريليش من أبرز اللاعبين الذين يرغب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، في التعاقد معهم، ويستعد للتقدم بعرض لضمه من صفوف أستون فيلا.

وبحسب صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية، يفكر جريليش في توقيع عقد جديد مع ناديه الحالى أستون فيلا، والذى يتواجد في صفوفه منذ أن كان يبلغ من العمر 6 أعوام، على الرغم من أن عقده الحالى يمتد حتى عام 2025.

وارتبط اسم جريليش بالرحيل عن صفوف أستون فيلا في السنوات الأخيرة، بحثًا عن التتويج بالألقاب، ولكنه في كل مرة كان يختار البقاء مع فريقه.

ويبدو أن أستون فيلا واثق من بقاء اللاعب، بعدما تصدر الصور الترويجية الخاصة بقميص الفريق الجديد في الموسم المقبل. يذكر أن جريليش تواجد في قائمة الإنجليزى الذي شارك في منافسات اليورو هذا الصيف، ووصل برفقة الأسود الثلاثة إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

المصرى اليوم

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