فان دايك: قصة تمردى خاطئة.. وعار على ناشرها

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نفى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، تورطه مع بعض لاعبى الطواحين، في شن حملة تمرد ضد عودة المدرب لويس فان جال إلى المنتخب الهولندى.

وزعمت صحيفة «ميرور» البريطانية أن فان دايك يقود ثورة ضد عودة فان جال إلى هولندا، ويسانده عدد من لاعبى الطواحين.

وأشارت إلى أن فان دايك وجورجينيو فينالدوم، لاعب وسط باريس سان جيرمان، وعددًا من المتمردين يريدون منح المهمة لهينك تين كات، المدرب المساعد السابق لتشيلسى.

وأعاد فان دايك نشر هذا الخبر على حسابه بـ«تويتر»، وكتب عليه: «هذه القصة خاطئة تمامًا. لا يوجد شىء أكثر أهمية بالنسبة للصحفيين من قول الحقيقة، وعدم اختلاق أشياء فحسب. عار عليك يا سيد سيمون مولوك (الصحفى)».

يذكر أن فرانك دى بوير رحل عن تدريب هولندا، عقب خروج الطواحين من ثُمن نهائى يورو 2020 أمام التشيك.

وواجه المنتخب الهونلدى انتقادات لاذعة بعد الفشل مؤخرًا في بطولة اليورو، على الرغم من سابق الترشيحات بفوز المنتخب الهولندى بالبطولة، خصوصًا أنه يضم بين صفوفه العديد من النجوم الكبيرة في مجال كرة القدم.

وأعلن الاتحاد الهولندى بعد انتهاء البطولة أنه بصدد إعادة النظر فيما يخص منتخب الطواحين، ومحاسبة المقصرين عن الإخفاق في بطولة اليورو الأخيرة التي أدت إلى غضب جماهيرى كبير.