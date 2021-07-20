الإسماعيلي يفسخ عقد «نجمه» بالتراضي

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قرر مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فسخ التعاقد مع الجزائري رضوان شريفي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الإسماعيلي فسخ التعاقد بالتراضي بشكل رسمي مع رضوان شريفي، وذلك بناء على قرار من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية في الفترة المقبلة، نظرًا لضعف مستواه الفني.

وفشل اللاعب الجزائري في إثبات جدارته مع الإسماعيلي منذ انضمامه في الصيف الماضي قادما من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال لاعب حر، حيث لعب مع الفريق 5 مباريات في مسابقة الدوري لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها 2 أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.