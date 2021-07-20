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فنلندا تعلن عن موجة رابعة من كورونا

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فنلندا تعلن عن موجة رابعة من كورونا فنلندا تعلن عن موجة رابعة من كورونا

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أعلن مسؤول صحي في فنلندا اليوم الثلاثاء عن بدء الموجة الرابعة من جائحة المستجد في البلاد. وفي تصريحات متلفزة علق ميكا سالمينين الخبير في المعهد الوطني للصحة والتنمية الاجتماعية، على إعلان السلطات اليوم عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فنلندا منذ أمس الاثنين، وهي أسوأ حصيلة يومية منذ أبريل الماضي.

وقال: «إذا تحدثنا عن موجات الجائحة، فيمكنكم القول إنها الموجة الرابعة». وأشار إلى أن حالة فنلندا لا تختلف عن حالة معظم الدول الأوروبية حيث بدأ عدد الإصابات يزداد، مع أنه لفت إلى أن الوضع يختلف عما شهدته الدول الأوروبية في الشتاء والربيع الماضيين بسبب تقدم عملية التحصين، كون المرض ينتشر بين مواطنين لم يتلقوا التطعيم. واعتبر أن العودة إلى القيود الصحية لا مفر منها «إذا كنا نريد تراجع حالات الإصابة».

وبلغ عدد المصابين بمرض «كوفيد-19» في فنلندا منذ بداية الجائحة 100773 حالة، بينها 973 حالة وفاة. وتلقى نحو 63% من سكان البلاد الجرعة الأولى من اللقاح، فيما اقتربت نسبة متلقي الجرعتين من 28%.

المصرى اليوم

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