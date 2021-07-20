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بريطانيا تنشر سفينتين حربيتين بشكل دائم في المياه الآسيوية

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بريطانيا تنشر سفينتين حربيتين بشكل دائم في المياه الآسيوية بريطانيا تنشر سفينتين حربيتين بشكل دائم في المياه الآسيوية

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قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء إنها ستنشر بشكل دائم سفينتين حربيتين في المياه الآسيوية، بعد أن تبحر حاملة الطائرات (كوين إليزابيث) مع عدد من السفن إلى اليابان في سبتمبر أيلول عبر بحار تتنافس الصين على النفوذ فيها مع الولايات المتحدة واليابان.

وتأتي خطط زيارة القطع البحرية البريطانية للمنطقة في وقت تعمل فيه لندن على تعميق العلاقات الأمنية مع طوكيو التي عبرت في الأشهر الماضية عن قلق متزايد من طموحات الصين في المنطقة، بما في ذلك بشأن تايوان.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في إعلان مشترك في طوكيو مع نظيره الياباني نوبو كيشي «بعد الانتشار الأول للمجموعة الهجومية، ستنشر المملكة المتحدة بشكل دائم سفينتين في المنطقة على أن يبدأ هذا في وقت لاحق هذا العام».

وقال كيشي إنه بعد وصول حاملة الطائرات كوين إليزابيث والسفن المرافقة لها إلى اليابان، ستنقسم السفن وتتوجه إلى قواعد بحرية أمريكية ويابانية على امتداد الأرخبيل الياباني.

وذكر متحدث باسم السفارة البريطانية في اليابان أن السفينتين لن تكون لهما قاعدة دائمة، وذلك ردا على سؤال عن الموانئ التي ستعملان انطلاقًا منها.

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