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بوتين يتفقد طائرة مقاتلة جديدة كشفت عنها في معرض جوي

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بوتين يتفقد طائرة مقاتلة جديدة كشفت عنها روسيا في معرض جوي بوتين يتفقد طائرة مقاتلة جديدة كشفت عنها في معرض جوي

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تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مجسم طائرة مقاتلة جديدة من الجيل الخامس من المقاتلات سوخوي كشفت عنها في معرضها الجوي السنوي (ماكس) مستهدفة أيضا أسواق التصدير.

وقال أوليج بانتيلييف رئيس وكالة أفيابورت للتحليلات إن من المرجح في ضوء اسم المشروع وهو «تشيكميت» (مات الملك) أن توصف هذه الطائرة الحربية بأنها منافس الطائرة الشبح الأمريكية إف-35.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن إحدى النشرات القول إن من المتوقع أن تطير الطائرة في طلعتها الأولى في عام 2023، وأن تُنتج المجموعة الأولى منها في عام 2026.

وقالت مجموعة روستيك، وهي التكتل الجوي والدفاعي الروسي، إن من الصعب اقتفاء أثر الطائرة، وإن تكاليف تشغيلها ستكون منخفضة.

المصرى اليوم

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