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كيري يحذر: وقت معالجة أزمة المناخ يشارف على النفاد

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كيري يحذر: وقت معالجة أزمة المناخ يشارف على النفاد كيري يحذر: وقت معالجة أزمة المناخ يشارف على النفاد

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حذّر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري من نفاد الوقت في معالجة أزمة المناخ، قائلا إن الاستجابة السياسية لها «فشلت» لأكثر من ثلاثة عقود.

وفي خطاب ألقاه من لندن، دعا كيري إلى «مزيد من التعهدات الطموحة لخفض الانبعاثات»، مشيرا إلى أنه «حتى لو أوفت جميع البلدان بالتزاماتها باتفاقية باريس، فإن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية سيستمر في الارتفاع بمقدار 2.5 أو 3 درجات مئوية أو أكثر».

وأضاف: «وجهت لنا تحذيرات في وقت مضى.. كل ما قاله العلماء لنا سيحدث منذ 30 عاما، يحدث ولكن بشكل أسرع مما كان متوقعا»، داعيا إلى إظهار نفس الوحدة التي أعقبت إنتهاء الحرب العالمية الثانية والتي أدت إىل تأسيس نظام عالمي جديد.

وقال كيري: «أزمة المناخ هي اختبار لعصرنا»، كما أشار إلى فشل الكبار في مواجهة التحدي المناخي للأجيال الشابة، واصفا الأمر بـ«المفارقة» بأن الشباب هم من «يدعو الكبار إلى التصرف مثل الكبار».

ولفت إلى أن «الشباب يعرفون أن العالم لا يستجيب بالسرعة الكافية لتهديد وجودي لم يخلقوه، لكنهم يخاطرون بتحمل العبء النهائي.. مجتمعات غير صالحة للسكن على كوكب غير صالح للعيش بشكل متزايد في حياتهم».

المصرى اليوم

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