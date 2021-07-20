شاهد.. رئيس وزراء كندا يزور مسجدًا اثناء صلاة عيد الأضحى

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زار ئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الثلاثاء، مسجد هاملتون خلال صلاة عيد الأضحى ليقدم التهاني بالعيد، مدينا حوادث الإسلاموفوبيا الأخيرة

وقال تروردو: «نحن جميعا، مسلمين وغير مسلمين يجب أن ندرك أن التعصب والكراهية الموجودة في جميع أنحاء العالم موجودة أيضا في كندا».

كما أدان ترودو حوادث الإسلاموفوبيا الأخيرة، وتطرق أيضا إلى معاداة السامية وكراهية النساء ورهاب المثلية الجنسية، مشيرا إلى أن «مجتمعنا لم يخاف يوما من العمل الشاق، وأنا أيضا لا أخاف من العمل».

وتأتي زيارة ترودو في أعقاب العديد من جرائم الكراهية ضد المسلمين في أونتاريو، حيث قتلت عائلة بكاملها في مدينة لندن الشهر الماضي، أما في مدينة هاملتون فتعرضت أم وابنتها للاعتداء في موقف للسيارات.