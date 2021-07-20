ظريف: لابد للعالم أن يتخلص من كورونا والتنمر والظلم والإرهاب

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أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله بأن يتخلص العالم ليس فقط من كورونا، بل من باقي الفيروسات مثل التنمر والظلم والإرهاب، لا سيما الإرهابين الاقتصادي والإرهاب الطبي«.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع «تويتر» هنأ فيها العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب ظريف: «أبارك لجميع مسلمي العالم عيد الأضحى المبارك».

وأضاف: «في ظروف الجائحة التي تسببت بمشاركة عدد قليل من الحجاج بمناسك الحج، أسأل الله تعالى أن يتخلص العالم ليس فقط من كورونا، بل من باقي الفيروسات مثل التنمر والظلم والإرهاب، لا سيما الإرهاب الاقتصادي والإرهاب الطبي».