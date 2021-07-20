★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اكتمل اليوم الثلاثاء 20-7-2021 عقد المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، بعد وصول الرباعي الذي شارك مع الأهلي في نهائي أفريقيا والفوز بها بعد وصولهم أمس إلى طوكيو واليوم إلى مدينة سابورو وشاركوا في المران الذي أقيم على أحد الملاعب.

جاء وصول الرباعي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن بصحبة المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الذي أصر على الحضور لمؤازرة الفريق.

جاء التدريب قويا وشهد تنافسًا بين جميع اللاعبين لدخول قائمة الـ18 الخاصة بالمباراة.

وبمجرد وصول رباعي الأهلي إلى مدينة سابورو وعقب المران توجه الرباعي بصحبة المهندس أحمد مجاهد، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد، إلى مركز استخراج بطاقات «الـ أي دي» للاعبين والتي كان الفريق قد استخرجها أمس.

تبدأ فعاليات الأولمبياد 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، زيقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والارجنتين وأستراليا.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً