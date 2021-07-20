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وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أكد أن المملكة أثبتت جهودها الاستثنائية في خدمة الحرمين

وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، باسمه ونيابة عن كافة الرياضيين؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي العزيز والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: "بفضل الله تعالى، ثم بجهود قيادتنا الكريمة، يشهد موسم الحج نجاحًا كبيرًا في التنظيم والرعاية، وتوفير الخدمات والاهتمام بضيوف الرحمن، وهو ما يؤكد أن المملكة تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، تثبت للعالم أجمع جهودها الاستثنائية في خدمة الحرمين الشريفين، رغم الظروف الراهنة المتمثلة بجائحة المستجد".

وأضاف: "نحظى في قطاع الرياضة بدعم سخي غير مسبوق أسهم في إحداث نقلة نوعية داخل المنظومة الرياضية في المملكة إقليميًّا وقاريًّا ودوليًّا، تماشيًا مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والتي ستسهم بعون الله في تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ حكومتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة علينا، وبلادنا في خير وعز وازدهار دائم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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