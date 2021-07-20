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بيع 208 من صكوك الأضاحي بـ 416 ألف جنيه في الأقصر

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بيع 208 من صكوك الأضاحي بـ 416 ألف جنيه في الأقصر بيع 208 من صكوك الأضاحي بـ 416 ألف جنيه في الأقصر

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، قيام المسئولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية بيع ما يقرب من 208 صك على مستوى محافظة الأقصر بمختلف ادارات الاوقاف المنتشرة بربوع المحافظة، مع حلول عيد الأضحى، موضحا أن إجمالى قيمة الصكوك بلغ 416 ألف جنيه.

وأضاف أن أهمية المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدا أنه يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور.

المصرى اليوم

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