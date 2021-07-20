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وزيرة البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة بالمحميات

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وزيرة البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة بالمحميات وزيرة البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة بالمحميات

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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط أجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين والأنظمة البيئية في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن الإجراءات تأتى في إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية وخاصة البيئية للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحى في ظل التعايش العالمى مع ازمة انتشار فيروس كوفيد 19.

وأوضحت فؤاد أن المحميات الطبيعية استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات ( لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك ) للحفاظ على الطبيعية وعدم تلويثها.

وأشارت فؤاد أن الوزارة كانت قد أصدرت الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تتضمن الإجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

ودعت وزيرة البيئة المواطنيين للاحتفال بالعيد بالمحميات والاستمتاع بأجواء الطبيعة الفريدة المميزة بالمحميات المنتشرة في ربوع والتي تتنوع بين المحميات البحرية والبرية.

المصرى اليوم

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