إصابة مساعد بيلوسي بـ كورونا رغم تلقيه اللقاح

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ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أنه ثبتت إصابة أحد مساعدي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بفيروس كورونا، رغم تلقيه جرعتي اللقاح المضاد للفيروس.

وقال درو هاميل أحد كبار مساعدي بيلوسي في بيان صحفي: «بالأمس، ثبتت إصابة متحدث كبير بكورونا وهو مطعم بالكامل بعد لقائه بأعضاء المجلس التشريعي لولاية تكساس الأسبوع الماضي».

وأكد أنه «لم يكن على اتصال مباشر ببيلوسي»، وأن «المكتب الصحفي بأكمله يعمل عن بعد باستثناء الأفراد الذين لم يكونوا على اتصال مباشر بالشخص المصاب أو خضعوا لاختبار سلبي مؤخرا».

وقال موقع «أكسيوس» إن مسؤولا في البيت الأبيض ثبتت أيضا إصابته بفيروس كورونا بعد مشاركته في الحفل نفسه الذي حضره المتحدث باسم بيلوسي ليلة الأربعاء الماضي، مؤكدا أن هذا المسؤول هو أيضا مطعم ضد كورونا بشكل كامل.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن ثبتت إصابة ستة من أعضاء وفد تكساس بالفيروس بعد مغادرتهم مبنى الكابيتول بالولاية إلى واشنطن في محاولة لإحباط جلسة تشريعية خاصة يسعى الجمهوريون فيها لتمرير إصلاحات انتخابية جديدة.