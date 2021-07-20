أخبار عاجلة

«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية -
«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي -
احتفالية فنية بذكرى ثورة يوليو بنادى الملاحة في الإسماعيلية -
«الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر -
رئيس جامعة سوهاج يعلن موعد التقديم الإليكتروني بالمدن الجامعية للطلاب القدامي -
وزيرة الصحة: 800 ألف خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال 5 أشهر -
استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المياه المعدنية.. حبس «مستريح بنها» 15 يوما -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي الحسينية ويتابع استخراج شهادات لقاح كورونا -
عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صيف 2021 .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

تقدم مساعدات إنسانية واقتصادية لسكان «دونباس» شرقي أوكرانيا

Print
روسيا تقدم مساعدات إنسانية واقتصادية لسكان «دونباس» شرقي أوكرانيا تقدم مساعدات إنسانية واقتصادية لسكان «دونباس» شرقي أوكرانيا

أكد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، دميتري كوزاك، اليوم الثلاثاء، أن تقدم مساعدات إنسانية واقتصادية لا عسكرية لسكان منطقة «دونباس» في شرق أوكرانيا.

وقال كوزاك، في مقابلة مع صحيفة «بوليتيك إنترناشيونال»، نشر نصها على موقع السفارة الروسية في فرنسا، «تقدم روسيا الدعم الاقتصادي والإنساني لسكان دونباس (منطقة شرق أوكرانيا). نفعل ذلك علانية، ودون إخفاء أي شيء، في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الشامل الذي تفرضه أوكرانيا على دونباس. ولولا الدعم الروسي، لحرم سكان هذه المناطق من الحد الأدنى من سبل العيش وخدمات دعم الحياة الأساسية، وكانت حتمية وقوع كارثة إنسانية واضحة».

وأضاف كوزاك: «عدم تواجد وحدات عسكرية روسية، أكدته قيادة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبالعودة إلى عام 2019، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، صرح رئيس بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إيرتورول أباكان، رسميا، أنه لم تحديد تواجد أي قوات مسلحة روسية في دونباس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر

أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر

روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»

روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»

فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة

فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة

عمليات تصنيع المعدات لأول محطة مصرية للطاقة النووية تنطلق في روسيا

عمليات تصنيع المعدات لأول محطة مصرية للطاقة النووية تنطلق في روسيا