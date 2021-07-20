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كشفت الحكومة الروسية النقاب عن أحدث مقاتلاتها الحربية من الجيل الخامس، تحت اسم Checkmate «كش ملك».

كشفت مؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية للصناعات التكنولوجية اليوم الثلاثاء، عن مقاتلة «كش ملك» الحربية الجديدة من الجيل الخامس.

وأكد رئيس الهيئة الروسية الحكومية «روستيخ»، سيرغي تشيميزوف، أن الكلفة التقديرية للمقاتلة الروسية الجديدة «كش ملك»، تتراوح ما بين 25 – 30 مليون دولار.

وأشار تشيميزوف، إلى أن المقاتلة «كش ملك» ستستخدم المحرك ذاته المركب على طائرة «سو 57»، وقال: «وضعنا على عاتقنا مهمة تقديم طائرة رخيصة وفعالة للغاية». وجاء ذلك خلال فعاليات معرض «ماكس 2021» الدولي للطيران في ضواحي موسكو.

وقبل ذلك، اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جولته في معرض «ماكس 2021» الدولي للطيران الثلاثاء، على الطائرة الحربية الروسية الجديدة «كش ملك»، التي سيكشف الستار عنها في وقت لاحق اليوم.

وخلال زيارة جناح شركة «سوخوي» لصناعة الطائرات استمع الرئيس بوتين لشرح مفصل عن الطائرة الجديدة وعن مزاياها، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد نظير حتى الآن لها في روسيا.

وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات معرض الطيران الدولي «ماكس 2021»، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم غد (21 يوليو 2021).