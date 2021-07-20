أخبار عاجلة

«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية -
«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي -
احتفالية فنية بذكرى ثورة يوليو بنادى الملاحة في الإسماعيلية -
«الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر -
رئيس جامعة سوهاج يعلن موعد التقديم الإليكتروني بالمدن الجامعية للطلاب القدامي -
وزيرة الصحة: 800 ألف خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال 5 أشهر -
استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المياه المعدنية.. حبس «مستريح بنها» 15 يوما -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي الحسينية ويتابع استخراج شهادات لقاح كورونا -
عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صيف 2021 .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

«كش ملك».. تكشف النقاب عن أحدث مقاتلاتها الحربية من الجيل الخامس

Print
«كش ملك».. روسيا تكشف النقاب عن أحدث مقاتلاتها الحربية من الجيل الخامس «كش ملك».. تكشف النقاب عن أحدث مقاتلاتها الحربية من الجيل الخامس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الروسية النقاب عن أحدث مقاتلاتها الحربية من الجيل الخامس، تحت اسم Checkmate «كش ملك».

كشفت مؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية للصناعات التكنولوجية اليوم الثلاثاء، عن مقاتلة «كش ملك» الحربية الجديدة من الجيل الخامس.

وأكد رئيس الهيئة الروسية الحكومية «روستيخ»، سيرغي تشيميزوف، أن الكلفة التقديرية للمقاتلة الروسية الجديدة «كش ملك»، تتراوح ما بين 25 – 30 مليون دولار.

وأشار تشيميزوف، إلى أن المقاتلة «كش ملك» ستستخدم المحرك ذاته المركب على طائرة «سو 57»، وقال: «وضعنا على عاتقنا مهمة تقديم طائرة رخيصة وفعالة للغاية». وجاء ذلك خلال فعاليات معرض «ماكس 2021» الدولي للطيران في ضواحي موسكو.

وقبل ذلك، اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جولته في معرض «ماكس 2021» الدولي للطيران الثلاثاء، على الطائرة الحربية الروسية الجديدة «كش ملك»، التي سيكشف الستار عنها في وقت لاحق اليوم.

وخلال زيارة جناح شركة «سوخوي» لصناعة الطائرات استمع الرئيس بوتين لشرح مفصل عن الطائرة الجديدة وعن مزاياها، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد نظير حتى الآن لها في .

وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات معرض الطيران الدولي «ماكس 2021»، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم غد (21 يوليو 2021).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر

أنطونوف: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول سبتمبر

روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»

روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة