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رئيس التونسية : نحن في حالة حرب مع

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رئيس الحكومة التونسية : نحن في حالة حرب مع فيروس كورونا رئيس التونسية : نحن في حالة حرب مع

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أكد رئيس التونسية، هشام مشيشي، أن بلاده في حالة حرب للتصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع.

جاء ذلك أثناء زيارته الميدانية، اليوم الثلاثاء، لمستشفى عبدالرحمن مامي بمنطقة أريانا، للوقوف على الاستعدادات اللازمة لعلاج واستقبال مرضى فيروس «كورونا».

ودعا رئيس الحكومة التونسية، الطواقم الطبية إلى إلغاء كافة العطلات السنوية والبقاء في حالة استعداد دائم لإنقاذ أرواح التونسيين خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

المصرى اليوم

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