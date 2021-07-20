بسرعة 600 كيلو في الساعة.. الصين تصنع أسرع قطار بالقوة المغناطيسية

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انتهت الصين من تصنيع أسرع قطار في العالم يسير بالقوة المغناطيسية وتصل سرعته 600 كيلومتر في الساعة الواحدة، وفق ما كشفت عنه وكالة «شينخوا» للأنباء.

وتجعل هذه السرعة القطار، الذي طورته الصين بقدراتها الذاتية وتم تصنيعه في مدينة شينجداو الساحلية، أسرع مركبة تتحرك على الأرض في العالم. وباستخدام القوة الكهرومغناطيسية «يرتفع» القطار فوق المسار دون أي تلامس بين جسمه والقضبان الحديدية.

تستخدم الصين هذه التكنولوجيا منذ حوالي 20 عامًا على نطاق محدود للغاية. وفي شنغهاي خط قطار مغناطيسي قصير يمتد من أحد مطاراتها إلى المدينة.