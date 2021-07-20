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محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر

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محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر

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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفى النصر التخصصى، لتقديم التهنئة للعاملين بالمستشفى من أطقم أطباء وتمريض وأمن وإدرايين بمناسبة عيد الأضحى المبارك رافقة خلالها الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعايةالصحية.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للعاملين بالمستشفى على جهودهم المتواصلة في تقديم أفضل الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وتحقيق خدمة مميزة داخل المستشفى، التى تعد كبرى الصروح الطبية المطورة ببورسعيد .

حرص المحافظ، خلال زيارته للمستشفى على الالتقاء بعدد من المواطنين، حيث استمع إلى طلبات عدد من المرضى، واستجاب لطلبات أحد المواطنين الطبية، وقرر تحمل تكاليف شراء صفائح الدم للمريض، مشيرآ إلى أننا نشهد طفرة طبية غير مسبوقة بمحافظة بورسعيد، في ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تشهد تطورا مستمرا لتحقيق رضا المنتفعين من الخدمة الطبية بجميع مؤسسات الصحة.

المصرى اليوم

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