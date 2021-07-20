الاتحاد الأوروبي يرفض مشروع أردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية

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رفض الاتحاد الأوروبي مشروعًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي مشروع الرئيس التركي لفتح منتجع فاروشا شمال قبرص، مؤكدًا رفضه للمشروع. يأتي ذلك بالتزامن مع توجه الرئيس التركي اليوم إلى المدينة القبرصية التي تشكل رمزا لتقسيم قبرص.

منذ 1974 وغزو الجيش التركي للثلث الشمالي من قبرص ردا على انقلاب نفذه جنرالات قبارصة يونانيون بهدف ضمها إلى اليونان، خلت مدينة فاروشا الساحلية من سكانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي. وتقع المدينة حاليًّا في أراضي «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد منذ 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا. وسيزور أردوغان المنطقة التي ينتشر فيها عشرات الآلاف من العسكريين الأتراك.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محادثات السلام حول مستقبل قبرص المقسمة عرقيًا لا يمكن أن تجري إلا بين «الدولتين» على الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط. وجدّد، في خطاب ألقاه في العاصمة القبرصية نيقوسيا، موقف تركيا من النزاع الذي يضر بعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي واليونان.

وتركيا الدولة الوحيدة التي تعترف حاليًّا بشمال قبرص المنشق، وتقول إن الخيار الوحيد القابل للتطبيق لمداواة عقود من القطيعة هو أن يقبل القبارصة اليونانيون والمجتمع الدولي بوجود كيانين يتمتعان بالسيادة.

ويرفض القبارصة اليونانيون، الذين يمثلون الجزيرة دوليًّا ويدعمهم الاتحاد الأوروبي، اتفاق الدولتين الذي ربما يعني ضمنًا وضعًا سياديًّا لدولة انفصالية يرون أنها غير شرعية. وقال أردوغان: «عملية التفاوض الجديدة لا يمكن تنفيذها إلا بين الدولتين. نحن على حق وسندافع عن حقنا حتى النهاية».