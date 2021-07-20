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أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أن الدولي المصري محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعدما سجل 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ويتم احتساب هداف البطولة من بداية دور المجموعات بالبطولة ولا يتم احتساب الأهداف التي سُجلت في الأدوار التمهيدية.

وتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء العاشرة عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي على أرض ملعب استاد محمد الخامس بالمغرب.

وكتب الحساب الرسمي لـ كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «6 أهداف.. 5 تمريرات حاسمة.. محمد مجدي أفشة هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف بدوري أبطال إفريقيا منذ بداية الموسم الماضي».