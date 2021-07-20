الحجاج يستقرون في منى ويرمون جمرة العقبة
جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت،...
المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
10 ذو الحجة 1442 هـ
السعودية.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة للوافدين خارجها بدون مقابل
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...
أبها، الرياض: الوطن
10 ذو الحجة 1442 هـ
أكد المتحدث الإعلامي لمديرية حرس الحدود في حج هذا العام، المقدم محمد أحمد الثقفي، لـ«الوطن» أن مشاركة حرس الحدود في حج هذا العام...
المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
10 ذو الحجة 1442 هـ
رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،...
المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
10 ذو الحجة 1442 هـ
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 77 مخالفا لتنظيم الحج وتعليماته، التي تنص على وجوب الحصول...
الرياض : الوطن
10 ذو الحجة 1442 هـ