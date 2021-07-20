أخبار عاجلة

«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية -
«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي -
احتفالية فنية بذكرى ثورة يوليو بنادى الملاحة في الإسماعيلية -
«الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر -
رئيس جامعة سوهاج يعلن موعد التقديم الإليكتروني بالمدن الجامعية للطلاب القدامي -
وزيرة الصحة: 800 ألف خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال 5 أشهر -
استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المياه المعدنية.. حبس «مستريح بنها» 15 يوما -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي الحسينية ويتابع استخراج شهادات لقاح كورونا -
عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صيف 2021 .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

Print
الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
في بيان صادر عن البيت الأبيض وللجميع على مستوى العالم

الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم عيداً آمناً ومباركاً.

وقال "بايدن" في بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الحج يجمع الناس من كل أركان المعمورة، ليذكرنا بالتزام الإسلام بالمساواة، مشيراً إلى أن تقاليد العيد ومناسك الحج تحمل هذا العام معنىً خاصاً فيما يواصل العالم مواجهة تحديات كوفيد-19 والعمل على الاستجابة والتعافي من هذا الوباء العالمي.

وأكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج من مرحلة الوباء بقوة أكبر؛ لتمكين الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج في العام المقبل بإذن الله.

وأعرب عن فخره بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على الجائحة على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح للعديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية

إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية

اقتراب الموعد النهائي لمنافسات البطولات المجتمعية .. ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"

اقتراب الموعد النهائي لمنافسات البطولات المجتمعية .. ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"

الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة

الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة