محافظ بورسعيد يتفقد دار رعاية أيتام في حى المناخ

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زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، دار تحسين الصحة لرعاية الأيتام بحى المناخ، لتقديم التهنئة للأطفال النزلاء بالدار بمناسبة عيد الأضحى، ورافقه خلالها الدكتورة سوسن حبيش، مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد .

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة لجميع الأطفال داخل الجمعية، معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على الأطفال النزلاء بالدار، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة بين الأطفال .

ووجه المحافظ مسؤولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور مكان إقامة الاطفال في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم وكذلك تشجيع جميع الأطفال على ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الأطفال النزلاء وتحسين معيشتهم .