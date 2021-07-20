محمد صلاح يخوض مباراتين في يوم واحد مع فريق ليفربول الإنجليزي.. بث مباشر

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محمد صلا، يخوض أولى وديات ليفربول بالموسم الجديد، اليوم، وستكون المباراتان بنظام جديد، حيث سيلعب الفرعون ورفاقه في تمام الساعة السادسة مساء اليوم ضد نظيره فريق ووكر إنسبروك النمساوي، في مباراة لمدة 30 دقيقة فقط، علما بأن هذه المواجهة ستقام خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم إذاعتها.

ويلعب ليفربول أيضا في تمام السابعة إلا الربع، عقب مباراته ضد ووكر إنسبروك مباشرة، الودية الثانية ضد فريق شتوتجارت الألماني، وستكون أيضا لمدة 30 دقيقة فقط، وستقام خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم إذاعتها أيضا.

أوضح يورجن كلوب سبب بدء ليفربول مبارياته التحضيرية بمباراتين متتاليتين مدتهما 30 دقيقة الليلة. بعد أكثر من أسبوع بقليل من التدريب في معسكرهم في النمسا، سيواجه الريدز إف سي واكر إنسبروك وشتوتجارت في مباريات مصغرة مدتها نصف ساعة في الساعة 8 مساءً و8.45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على التوالي. يشعر المدرب بالسعادة لأنه كان قادرًا على تنظيم ضربات الرأس المزدوجة غير العادية كفرصة أولى للاعبيه للتنافس ضد الخصوم هذا الصيف.

وسيقوم بتوجيه فريقه للمشاركة في المباريات الودية «بكل ما لدينا» في خطوة أولية نحو بناء إيقاع 2021-22. قال كلوب لموقع Liverpoolfc.com: «أنا سعيد جدًا لأننا نستطيع فعل ذلك حقًا». «عادة لا نجد خصومًا لذلك لأنهم يقولون،» ماذا سنفعل في 30 دقيقة؟

«لكن كان لدينا استراحة لمدة سبعة أسابيع؛ لذا، ليس كلهم، أربعة أو خمسة أشخاص تقريبًا، لكن كان لدينا استراحة طويلة، وهي الأطول خلال الموسم. لذلك قررنا عدم اللعب مبكرًا جدًا. أردنا أن نمنح أنفسنا الوقت للدخول، والحكم على شدة التدريب باستمرار، ونقول، هذا جيد، هنا نريد أن نفعل المزيد، هنا نفعل القليل. يمكننا القيام بذلك بين جلستين، يمكننا القيام بذلك بين يومان. هذا ما نفعله نحن.

وبعد ذلك لديك المباراة الأولى وبعد ذلك الوقت الطويل 45 دقيقة هي مباراة صعبة. ترى ذلك في جميع المباريات التمهيدية عندما تجري 11 تغييرًا في الشوط الأول واللاعبون الذين يغادرون الملعب بعد 45 دقيقة لا يجلسون في غرفة الملابس ويقولون، لماذا أتيت؟! إنهم سعداء حقًا.

أفضّل هذه المرة أن نلعب لمدة 30 دقيقة فقط مع كل ما لدينا حقًا، إلى حد كبير بدون استراحة. كما قد تسم صراخنا في بعض الأحيان في التدريب حيث نقوم بعد ذلك بهذه الاستراحات الصغيرة فقط ونخن نصرخ: اذهب، العب، انطلق. هذا ما أود أن أراه وأرى إلى أين يقودنا.

لن يكون هذا النوع من الأشياء الأكثر تنظيماً- كيف الحال دائماً. ما نحتاج إلى العودة إليه فورًا هو الدافع وراء الأشياء التي نريد القيام بها ويمكنك فعل ذلك في مباريات مثل هذه. يمكن أن يكون فوضويًا بعض الشيء أو قد يكون جامحًا بعض الشيء- لا مشكلة في ذلك.

ولكن هذه هي البداية بالنسبة لنا في اللعب وأنا سعيد حقًا لأننا وجدنا خصمين يقولان، نعم، فكرة 30 دقيقة هي فكرة مقبولة حقًا. مع وجود فريق يضم أكثر من 30 لاعبًا تحت تصرفه، أكد كلوب أنه من المحتمل أن يستخدم تشكيلتين مختلفتين تمامًا في المباراتين.