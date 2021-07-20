وزير الدفاع الأمريكي يزور منطقة جنوب شرق آسيا الشهر الجاري

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيزور منطقة جنوب شرق آسيا في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي رحلة ستشمل الفلبين وسنغافورة وفيتنام.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي- حسبما ذكرت شبكة «إيه بي إس- سي بي إن» الفلبينية اليوم الثلاثاء: «زيارة أوستن ستظهر الأهمية التي توليها إدارة الرئيس جو بايدن لجنوب شرق آسيا ورابطة الآسيان كجزء أساسي من الهندسة المعمارية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ».



من جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية في هانوي إن الزيارة ستبدأ في 23 يوليو الجاري، وتهدف إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه المنطقة.