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أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الأضحى

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أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الأضحى أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الأضحى
نوه بنجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الأضحى

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، باسمه ونيابة عن منسوبي اتحاد المستشفيات العربية التهنئة، للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله- وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

وأضاف: الحمد لله الذي شرّف بلادنا الغالية باحتضان مقدسات المسلمين، وهيأ لهذه البلاد المباركة قيادة حكيمة، تحرص على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، فالجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة في الحج الاستثنائي مع ظروف جائحة كورونا هي محل فخر واعتزاز لكل مواطن.

ونوه البروفيسور "خوجة" بنجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، مما ينعكس إيجاباً في إعلان خلو الحج من الأمراض والأوبئة.

ودعا البروفيسور "خوجة" أفراد المجتمع بعدم كسر وتجاوز الإجراءات الاحترازية لكورونا، سواء في اللقاءات الأسرية أو الأصدقاء، والاحتفال بعيد الأضحى دون أي تكاسل أو تراخي للتدابير الوقائية، مع الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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