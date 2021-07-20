"السديس" يرفع التهاني للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

ثمّن اهتمامها بالحفاظ على صحة الإنسان وسلامته

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة؛ التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: "نحمد الله عز وجل أن أعاد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وخير وسخاء ورخاء تحت ظل قيادة المملكة الحكيمة التي كانت ولا زالت تضع الشعب السعودي الكريم وصحته وأمنه ورفاهيته في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف: "يسرني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما بذلوه من جهود كبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصها على الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته ودعمها غير المحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما ومنظومة الخدمات المقدمة لهم".