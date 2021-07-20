أخبار عاجلة

«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية -
«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي -
احتفالية فنية بذكرى ثورة يوليو بنادى الملاحة في الإسماعيلية -
«الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر -
رئيس جامعة سوهاج يعلن موعد التقديم الإليكتروني بالمدن الجامعية للطلاب القدامي -
وزيرة الصحة: 800 ألف خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال 5 أشهر -
استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المياه المعدنية.. حبس «مستريح بنها» 15 يوما -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي الحسينية ويتابع استخراج شهادات لقاح كورونا -
عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صيف 2021 .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجرباء" يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

Print
"الجرباء" يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك "الجرباء" يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكل أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل "الجرباء" المولى عز وجل أن يجعله عيد فرحة وسرور لكل المسلمين، وأن يعيده على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والمسرات والسلام، وأن يديم على الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمةَ الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدّمانه من أعمال جليلة لصالح البلاد والعباد في بلادنا المباركة، وفي أنحاء العالم الإسلامي في ميزان أعمالهم، وأن يبارك في عمريهما وعملهما، وأن يمدّهما بالعون والتوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة