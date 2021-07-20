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في 20 دقيقة.. ملحمة بشرية لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة.. "سبق" تستعرض تفاصيلها

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في 20 دقيقة.. ملحمة بشرية لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة.. "سبق" تستعرض تفاصيلها في 20 دقيقة.. ملحمة بشرية لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة.. "سبق" تستعرض تفاصيلها
كادر بشري يقدر بـ4 آلاف عامل وعاملة و200 موظف

في 20 دقيقة.. ملحمة بشرية لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة..

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق خطة محددة لتنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة، وتتم عملية تنظيف وتعقيم المسجد الحرام، في زمن لا يتجاوز 20 دقيقة وبفريق مختص.

وتم عملية التنظيف لسطح الكعبة من الأتربة والعوالق الترابية باستخدام رافعة تنقل فريقاً مختصاً يقوم خلاله أعضاء الفريق بغسلها بأعلى التقنيات الحديثة، بالإضافة لتطهير ثوب الكعبة بمطهرات خاصة، وفي الأخير يتم رشها بماء الورد.

يُذكر أن المسجد الحرام يتم تنظيفه 10 مرات يومياً وبكادر بشري يقدر بـ 4 آلاف عامل وعاملة و200 موظف يتابعون الأعمال الميدانية مستخدمين 470 معدة وآلة وأكثر من 80 ألف لتر من المطهرات و1200 من المعطرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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