محافظ السويس يتفقد الكورنيش الجديد في أول أيام عيد الأضحى

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كلف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، مدير المرور، بالسماح للمواطنين بوقوف سياراتهم صفا واحدا على الكورنيش الجديد في الاتجاهين للتسهيل على المواطنين، مشددا على الالتزام بالقرار والبعد عن المخالفة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ منطقة الكورنيش الجديد والمحلات ومنطقة ممشى أهل السويس ببورتوفيق بمرافقة الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

في الجولة، تبادل المحافظ التهاني مع أبناء السويس رواد الممشى والكورنيش متمنيًا لهم إجازة عيد سعيدة ومطالبهم بالحفاظ على الكورنيش والممشى والشاطئ الجديد وكل ما يتم إنشاؤه، لأنه ملك للأجيال القادمة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع القمامة أولًا بأول ومنع أي عشوائيات على الممشى والكورنيش، والتأكيد على وقوف الدراجات في الأماكن المخصصة.