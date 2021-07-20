دبلوماسي روسي: جيل طالبان الجديد أكثر حماسة لأنهم لم يعيشوا في أفغانستان الهادئة

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اعتبر دبلوماسي روسي رفيع أن حركة «طالبان» الأفغانية مرت بتغيرات مهمة خلال العقدين الأخيرين، ليصبح الجيل القديم فيها يدعم الحلول الوسط فيما يبقى جزء منها متمسكا بمواقف متشددة.

وقال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، خلال مشاركته في حلقة نقاش افتراضية لمنتدى «فالداي» الدولي للحوار اليوم الثلاثاء:

وتابع أنه نشأ داخل الحركة جيل شاب من المقاتلين «أكثر حماسًا»، ممن «لم يعيشوا قط في أفغانستان حرة وهادئة وخالية من الاحتلال».

وقال: «هؤلاء مقتنعون بأنهم يقاتلون من أجل تحرير وطنهم من الغزاة الأجانب ومن أجل قيم الإسلام كما يرونها».

واستدرك قائلا: «لكن أنصار هذا الجزء المتطرف من الحركة هم الذين يموتون الآن في المعارك المستمرة في البلاد. ويبدو أنه لا توجد طريقة أخرى سوى منحهم الفرصة للتخلص من الزخم الداخلي المتراكم والبدء في اكتساب الحكمة قدر الإمكان».

وحذر كابولوف من أن إمكانية استيلاء «طالبان» بالقوة على أفغانستان واردة في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات الأفغانية.