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فاران لريال مدريد: أريد الرحيل لمانشستر يونايتد

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فاران لريال مدريد: أريد الرحيل لمانشستر يونايتد فاران لريال مدريد: أريد الرحيل لمانشستر يونايتد

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أبلغ الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، النادي الملكي بمصيره في الموسم المقبل، وطلب الرحيل لنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا تمانع إدارة النادي الأبيض في بيع عقد فاران أو إقحامه ضمن صفقة تبادلية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، «رافائيل فاران وممثليه أكدوا لمسؤولي لريال مدريد، رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من ذلك سيلتزم فاران بالاحترام منتظرا الحصول على موافقة النادي، لكنه يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد، كما أكد فاران لمانشستر يونايتد أنه جاهز لقبول العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي».

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ورفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، كما رفض أن يكون جزءا من أي صفقة تبادلية، وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن ريال مدريد لن يقبل أقل من 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات فاران خلال الصيف الجاري.

المصرى اليوم

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