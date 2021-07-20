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لويس دي لا فوينتي: مواجهة بطل أفريقيا صعبة ويجب أن نظهر بأفضل صورة

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لويس دي لا فوينتي: مواجهة بطل أفريقيا صعبة ويجب أن نظهر بأفضل صورة لويس دي لا فوينتي: مواجهة بطل أفريقيا صعبة ويجب أن نظهر بأفضل صورة

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أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأوليمبي، على صعوبة مواجهة فريقه مع منتخب بعد غد الخميس على ملعب قبة سابورو في افتتاح مرحلة المجموعات بأوليمبياد طوكيو.

قال دي لافوينتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن إسبانيا تحتاج الظهور بأفضل صورة حتى تحقق الفوز، وأضاف، «منتخب مصر فريق مميز ويملك لاعبين على أعلى مستوى كما أنه بطل أفريقيا، وكلها أمور تصعب من مهمة إسبانيا في المباراة».

فيما قال داني سيبايوس نجم إسبانيا إن منتخب الماتادور يملك فرصة التتويج بالميدالية الذهبية ومرشح للفوز على منتخب مصر، وأشار، «يجب علينا أن نكون في قمة التركيز حتى نظهر بالشكل المطلوب خاصة أن المشاركة في الأوليمبياد أمر رائع وحدث مهم».

ويتنافس المنتخبان المصري والإسباني في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وأستراليا.

المصرى اليوم

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