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تصاعدت حدة الغضب بين أهالي دمياط بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الخامات الخاصة بصناعة الأثاث، بصفة خاصة الخشب والأبلكاش ما يتسبب في تفاقم أزمة صناعة الأثاث التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، وسط اتهامات من الصناع لكبار تجار الخشب والأبلكاش في دمياط باحتكار المنتج والاتفاق مسبقا على السعر التجاري المقرر للبيع، ورفعه بشكل مفاجئ دون أسباب أو مبررات لتحقيق مكاسب مادية فلكية، ووسط تجاهل أجهزة الحكومة لمحاسبة المحتكرين ومطالب ببحث موقفهم الضريبي، مغ ضرورة تدخل الدولة بإنشاء شركة لتوقير الخامات بأسعار مدعومة.

«المصري اليوم» رصدت بعض الأسعارالخاصة بالخشب والأبلكاش التي تتغير معدلاتها بشكل شبه يومي، حيث تم ارتفع سعر الخشب البياض 2000 جنيه خلال 3 أسابيع فقط، وارتفع سعر لوح الأبلكاش الكورى من 63 إلى 96 جنيها خلال أسبوعين، كما بلغ سعر متر الخشب الزان أفضل أنواع الأخشاب يتراوح ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف جنيه. وسعر المتر المكعب من الخشب السويدي درجة أولى يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6500 جنيه وسعر المتر من نوع الخشب الروسي يتراوح ما بين 5500 إلى 6000 جنيه وسعر المتر الواحد من الخشب البياض درجة أولى 4600 جنيه لكل متر مكعب.

كما بلغ سعر متر الخشب من النوع الأرو الأمريكي 28 ألف جنيه، وسعر المتر الواحد من الخشب الماهوجني المستورد درجة أولى 21 ألف جنيه وسعر المتر الواحد من الخشب من النوع البلوط 26 ألف جنيه وسعر متر الخشب الواحد من النوع التيك 24 ألف جنيه.

وبلغ سعر متر الخشب الموسكي 6500 جنيه وسعر متر الخشب من النوع العزيزي يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه وسعر متر الخشب mdf من النوع الإسباني الجيد 340 جنيهًا وسعر لوح الخشب الكونتر والذي يتم تصنيعه من الخشب الموسكي وأيضًا من الأبلكاش 600 جنيه وسعر لوح الأبلكاش الكورى 3 أمتار 95 جنيهًا وسعر لوح الأبلكاش الكورى 6 أمتار 130 جنيهًا وسعر لوح الأبلكاش الكورى 9 أمتار 190 جنيهًا .