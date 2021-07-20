مصرع طفل غرقا في حمام سباحة منتجع الحياة بمركز طامية بالفيوم

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لقي طفل مصرعة غرقًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، داخل حمام سباحه منتجع الحياة بمركز مدينة طامية، بمحافظة الفيوم.

وتعتبر هذه هي الحالة الثانية في شهر واحد لغرق الأطفال داخل حمامات السباحة الفيوم، وقد سبقه منذ في بداية الشهر الجاري غرق الطفل أنس«طالب الشهادة الإعدادية داخل حمام السباحة بنادي قارون الرياضي.

تلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين إخطار من مٱمور مركز شرطة طامية العميد خالد حسن، بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بحدوث حالة غرق لطفل يدعى «مروان .م» يبلغ من العمر ثلاثة عشرة عاما بمنتجع الحياة بمركز طامية .

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عبدالحكم رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة الطفل مروان بسفنكس الغرق وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقررت النيابة العامة باستدعاء مسؤول حمام السباحة، ورئيس مجلس إدارة وتفريغ الكاميرات المراقبة.

وصرّحت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى اسرتة لدفنه بمقابر العائلة.