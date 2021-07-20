جانتس: إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية

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علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على التقرير المنشور حول برنامج التجسس «بيجاسوس» الذي طورته شركة إسرائيلية قائلا إن «إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية».

وجاء رد غانتس بعد أن قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز رئيس حزب ميرتس للصحفيين إن حزبه سيوجه سؤالا إلى وزارة الدفاع عن صادرات برامج التجسس التي طورتها شركة NSO الإسرائيلية وربطتها تقارير إعلامية باختراق هواتف الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية ونشطاء حقوقيين في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه سيلتقي غانتس يوم الخميس لبحث هذه القضية.

وقال غانتس: «إسرائيل تسمح بتصدير الوسائل الأمنية إلى الديمقراطيات لاستخدامها بشكل قانوني ولغرض التحقيق في الجرائم والإرهاب. ندرس حاليا المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع».

وتعقيبا على ذلك، رفضت مجموعة NSO المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام ووصفتها بأنها «افتراضات غير مؤكدة»، بينما شككت في مصداقية مصادر التحقيق.