أخبار عاجلة

«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية -
«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي -
احتفالية فنية بذكرى ثورة يوليو بنادى الملاحة في الإسماعيلية -
«الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر -
رئيس جامعة سوهاج يعلن موعد التقديم الإليكتروني بالمدن الجامعية للطلاب القدامي -
وزيرة الصحة: 800 ألف خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال 5 أشهر -
استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المياه المعدنية.. حبس «مستريح بنها» 15 يوما -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي الحسينية ويتابع استخراج شهادات لقاح كورونا -
عمرو جمال يرفض انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صيف 2021 .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جانتس: إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية

Print
جانتس: إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية جانتس: إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على التقرير المنشور حول برنامج التجسس «بيجاسوس» الذي طورته شركة إسرائيلية قائلا إن «إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية».

وجاء رد غانتس بعد أن قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز رئيس حزب ميرتس للصحفيين إن حزبه سيوجه سؤالا إلى وزارة الدفاع عن صادرات برامج التجسس التي طورتها شركة NSO الإسرائيلية وربطتها تقارير إعلامية باختراق هواتف الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية ونشطاء حقوقيين في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه سيلتقي غانتس يوم الخميس لبحث هذه القضية.

وقال غانتس: «إسرائيل تسمح بتصدير الوسائل الأمنية إلى الديمقراطيات لاستخدامها بشكل قانوني ولغرض التحقيق في الجرائم والإرهاب. ندرس حاليا المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع».

وتعقيبا على ذلك، رفضت مجموعة NSO المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام ووصفتها بأنها «افتراضات غير مؤكدة»، بينما شككت في مصداقية مصادر التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي

محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي

احتفالية فنية بذكرى ثورة يوليو بنادى الملاحة في الإسماعيلية

احتفالية فنية بذكرى ثورة يوليو بنادى الملاحة في الإسماعيلية